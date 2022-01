Qui sont les vainqueurs des pronostics Winamax du mois de décembre 2021 ?

Comme chaque mois, il y a des gagnants, et même des lots pour les repêchés ! Voici les heureux récompensés suite aux pronostics avec Winamax.

Qui a eu le nez creux au mois de novembre ? Qui peut se targuer de s'y connaître plus que les collègues en rugby ? Ou bien tout simplement d'avoir plus de chance. Le mois de décembre a été riche avec notamment les deux premières journées de Coupe d'Europe. Si tous les matchs n'ont pas pu avoir lieu, on a tout de même assisté à de belles rencontres. C'est d'ailleurs ce week-end qu'on connaîtra les noms des équipes qualifiés pour les 8es de finales de la Champions Cup. En attendant les résultats de la 4e journée, place à ceux des pronostics du mois de décembre avec Winamax.



Bravo à tous les participants ! On félicitera ce mois-ci un peu plus que les autres : Pommette enflée qui avait tout deviné comme Nostradamus. Mention très bien également à Cricri789 et Cooper qui complètent le podium. Jurassic Maori repart donc avec le maillot de son choix ce mois-ci et 50€ de freebet chez notre partenaire Winamax, 30€ pour Cricri789 et 20€ pour La petite Huguette. Tout n'est pas perdu pour les autres. Pour rappel, vous pouvez désormais pronostiquer sur l’écart de points entre les deux équipes du match. Plus votre écart de points sera proche de l’écart réel, plus vous gagnerez de points !

Voici les chanceux tirés au sort qui repartent chacun avec 10€ de freebets :

Zebtrip Laureng Jeanfizz hukhukhukleTroll Taist Cristoval Arlonnenono Jdmjdt Tropico Les courses en travers

Encore bravo à tous, et bonne chance pour vos pronos à venir !