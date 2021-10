Les vainqueurs des pronostics Winamax du mois de septembre sont...

En ce début de saison mouvementé, les pronostics ont rencontré un franc succès, bravo à tous les participants ! On félicitera ce mois-ci un peu plus que les autres : amonako qui domine les débats devant enganoclédou et bill12, qui complète le podium.



Pour rappel, vous pouvez désormais pronostiquer sur l’écart de points entre les deux équipes du match. Plus votre écart de points sera proche de l’écart réel, plus vous gagnerez de points ! Amonako repart donc avec le maillot de son choix ce mois-ci et 50€ de freebet chez notre partenaire Winamax, 30€ pour enganoclédou et 20€ pour bill12. Tout n'est pas perdu pour les autres.

Voici les chanceux tirés au sort qui repartent chacun avec 10€ de freebets :

garcon63 christophe.caulat Gilles Braesch La petite Huguette david10350 arlonnenono Vince SR netduck meïko allélégros

Encore bravo à tous, et bonne chance pour vos pronos à venir !