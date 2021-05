Le saviez-vous : le Rugby no Limit, c’est aussi une asso’ !

Vous connaissez peut-être le Rugby no Limit, tournoi de rugby à 5 du Rugbynistère. Mais connaissez-vous son association ?

Le Rugby no Limit, c’est au départ un tournoi en partenariat avec le Rugbynistère. Le temps d’un week-end, les participants s’affrontent lors de matchs de rugby à 5 et d’animations multiples. Une épopée démarrée en 2016 et qui permettait aux amateurs de ballons ovales de se donner rendez-vous chaque été. En 2020, le tournoi a malheureusement été annulé. La raison, vous vous en doutez, était sanitaire. L’épidémie de Covid_19 empêchait le bon déroulement du tournoi, mais le Rugby no Limit n’est pas resté sans rien faire pendant ce temps-là.



Depuis janvier 2020, le Rugby no Limit est aussi une association qui propose des programmes d’aides, toujours en contact avec le monde du rugby. Deux dispositifs ont été mis en place en début d’année : l’Insertion no Limit et le Rugby no Borders. Le premier accompagne les personnes inactives ou au chômage dans la recherche d’emplois, d’alternances et de formations. À l'heure actuelle, 60 personnes ont déjà bénéficié du dispositif. Pour le second, l’association aide des personnes en situation d’exil ou de précarité à s’intégrer grâce à la pratique du rugby. Le combat du Rugby No Limit ? Intégrer les communautés discriminées grâce à la pratique du rugbyTout cela se structure autour d’un entraînement hebdomadaire, chaque mercredi, destiné à ceux profitant des deux différents programmes à côté de la Maison du Rugby à Toulouse. Des après-midi où pratiquants et néophytes se mélangent dans la bonne humeur avec comme point commun le bonheur de sentir le cuir entre leurs mains. Garance, responsable opérationnel, nous livre sa vision de l'association Rugby No Limit : "c’est l’ambiance et le réseau rugby au service des personnes en difficulté."

Récemment, l’association s’est donné une nouvelle mission. Les pratiquants viennent avec le sourire à l'entraînement hebdomadaire, mais bien souvent sans matériel adapté. Notamment pour ce qui est des crampons. Certaines personnes étant en situation de grande précarité, ils n’ont pas les moyens de se les fournir eux-mêmes. C’est pourquoi, dans le plus grand respect des valeurs du rugby, Rugby no Limit a lancé une campagne solidaire. Le but ? Faire en sorte que les habitués puissent trouver chaussure à son pied. Depuis le début de l’initiative, plusieurs dons ont déjà eu lieu. Cependant, les plus gaillards parmi l’association peine encore à trouver des crampons à leur taille. Ainsi la campagne se précise et recherche activement des pointures supérieures à 42. Si jamais vos semelles ne vous servent plus et que vous habitez près de Toulouse, vous savez quoi faire !