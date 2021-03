Les vainqueurs des pronostics Winamax du mois de Février sont...

Comme chaque mois, il y a des gagnants, et même des lots pour les repêchés ! Voici les heureux récompensés...

Ce mois de Février a été riche en émotion avec un Tournoi des 6 Nations 2021 encore indécis, et les pronostics ont rencontré un franc succès, bravo à tous les participants !

On félicitera ce mois-ci un peu plus que les autres :

Brouffy domine les débats avec ses 1085 points. Il est talonné par Scalpas et ses 1073 points, un petit accro sur un match sûrement ! Betsouin reste sur le podium avec ses 983 points, un habitué qui refuse de mettre un pied au sol. On rappelle sa première place le mois dernier, où Scalpas et Brouffy étaient respectueusement 3e et 4e du classement des pronos.

Félicitations à tous les trois pour votre constance !

Brouffy repart donc avec le maillot de son choix ce mois-ci et 50€ de freebet chez notre partenaire Winamax, 30€ pour Scalpas et 20€ pour Betsouin.

Tout n'est pas perdu pour les autres !

Voici les chanceux tirés au sort qui repartent chacun avec 10€ de freebets :

EdouardLux Yonolan FloST88 lolopa Rey59 CHICKEN SPI Gilles Braesch Yolpoune Alex75 ketamine

Encore bravo à tous, et bonne chance pour vos pronos à venir ! En plus, vous pouvez exploiter une faille des pronostics jusqu'à ce que nous mettions un correctif en place !

Faille des pronostics, exploitez-la tant que possible !