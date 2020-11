Les vainqueurs des pronostics sont...

Chaque mois, notre partenaire Winamax récompense les meilleurs pronostiqueurs. Voici les meilleurs sur les mois de Septembre et Octobre.

Chaque mois, le meilleur pronostiqueur repart avec le maillot de l'équipe de son choix, ainsi que 50€ de paris gratuits grâce à notre partenaire Winamax. Ce mois-ci ce sont 1 maillot des Springboks et un maillot du LOU qui ont été choisis ! Pour le second et le troisième au classement, ce seront respectivement 30€ et 20€ de freebets qui seront offerts, à quoi s'ajoutent 10€ de cadeaux pour 10 pronostiqueurs tirés au sort.

Les gagnants

Pour le mois de Septembre, félicitations à EdouardLux, qui remporte la compétition avec 663 points. Il se place devant RCDCenter qui arrive second (635 points), et Lolopa sur la 3ème place du podium (564 points).



Pour le mois d'Octobre, on félicite Michaël Rémy qui finit premier avec 1013 points, suivi de Cricri789 avec 981 points et Brouffy qui lui colle aux basques avec 972 points.

Un grand bravo à eux, ils ont de loin dominé l'équipe du Rugbynistère qui n'a ni brillé par ses pronostics, ni par sa régularité !

Tirages au sort

Quant aux tirés au sort, les voici pour le mois de Septembre (classement - pseudo) :

14 - OVALE63

6 - Cricri789

135 - latulipe

104 - Airnest Ballon

111 - Makay8

136 - Ma Mour

56 - lole31

109 - Romain Ronan Lepirate

57 - Sebastien Roger Delabriere

25 - marc95

et pour le mois d'Octobre :

162 - franchute

64 - allélégros

178 - adourAB

122 - Les Courses En Travers

134 - Mazeau Denis

154 - Allande

160 - WallonForEver

93 - Romain Ronan Lepirate

104 - Lucas Zueras

190 - jeanmichel_chisteras

Tous les participants mentionnés ont été contactés par email pour recevoir leurs lots. Si vous n'avez pas reçu notre message, pensez à consulter vos spams ou à nous contacter.

Bonne chance à tous pour les prochains pronos !

Pour participer au concours de pronostics gratuits, rendez-vous sur cette page. Vous pouvez à tout moment consulter le classement mensuel ou le classement annuel.